Более 15 домов в центре Нижнего Новгорода останутся без электричества 29 декабря

Более 15 зданий в центре Нижнего Новгорода останутся без электричества 29 декабря. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС города.

В частности, свет отключат в домах №40-48 по улице Большой Печерской, в домах № 39,41,38 по улице Минина, в домах № 6 и 19 на Фрунзе и на Верхневолжской набережной, 19. Подача электроэнергии возобновится в 18:00.

На улице Горького в домах № 250,250/2,3 и на улице Фруктовой, 9/2 электричества не будет с 9 до 17 часов.

В Ленинском районе на улице Днепропетровская в доме №8 не будет холодной воды – ее планируют отключить на целый день, с 9 до 21 часа.