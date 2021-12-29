Предновогодний ажиотаж стал причиной к десятибалльных пробок в Нижнем Новгороде

Предновогодний ажиотаж стал причиной серьезных заторов на дорогах в Нижнем Новгороде вечером 28 декабря. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал загруженность городских магистралей в 10 баллов.

Пробки наблюдались буквально везде, в каждом районе города, но самая сложная обстановка по традиции была в центре. Вечером серьезные заторы образовались на улицах Горького, Белинского, Ванеева, проспекте Гагарина. Днем на дорогах также было много машин, а на автозаправках творилось что-то невообразимое.

- На всех заправках огромные очереди! Чтобы заправить машину, я потратил около получаса: очередь из автомобилей начиналась еще с дороги, - рассказал «КП – Нижний Новгород» читатель Сергей Мокрецов.

Стоит отметить, такая ситуация повторяется перед 31 декабря из года в год: все спешат по магазинам за подарками, закупаются продуктами к праздничному столу, стараются завершить все недоделанные дела. Такая обстановка на дорогах будет сохраняться до самого праздника. Ситуацию усугубляют погодные условия: на дорогах очень скользко, коммунальщики продолжают чистить и вывозить снег, который на днях выпал в Нижнем Новгороде.