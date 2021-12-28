Двух нижегородских адвокатов ждёт суд за передачу взятки

Двух нижегородских адвокатов ждёт суд за посредничество во взяточничестве. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, расследование уголовного дела бывшего заведующего филиала Адвокатской конторы Ленинского района и его заместителя завершено.

Следствие утверждает, что обвиняемые адвокаты не единожды виделись с женой мужчины, которого обвинили в совершении особо тяжкого преступления. Тогда адвокаты предложили стать посредниками и передать четыре миллиона рублей судье для смягчения обвинения. Действия происходили в конце июля и начале августа текущего года.

– Кроме того, в ходе следствия установлен факт использования бывшим заместителем адвокатской конторы для свидания с обвиняемым в следственном изоляторе ордера адвоката, содержащего подложные сведения о заключенном соглашении. Указанные действия обвиняемого дополнительно квалифицированны по части 4 статьи 327 УК РФ, – добавили в следственном комитете.

А также отметили, что оба обвиняемых признали свою вину полностью.

Следствие добивается наложения штрафа на сумму свыше семи миллионов рублей на имущество обвиняемых. Сейчас это уголовное дело направлено в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода.