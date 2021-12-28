Новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода предполагает упор на муниципальный транспорт

Новая маршрутная сеть Нижнего Новгорода задумана с упором на муниципальный транспорт, а не на коммерческий. Кроме того, должна быть создана сеть с прозрачным графиком движения. Об этом сообщил Михаил Рубинштейн в своём Instagram, рассказав об итогах неформальной встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с блогерами и журналистами.

По словам Михаила, уже обнародованная схема – это только первый, но не единственный вариант развития событий.

– И это скорее попытка понять реальное положение дел, обозначив его участникам рынка, чем принудительная мера. Поживём-увидим, – добавил он.

Сейчас перед проектом стоит задача сместить упор с коммерческих перевозчиков на муниципальный транспорт.