Оборудование для столичной карты "Тройка" устанавливают в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Специальное оборудование для считывания столичной карты "Тройка" устанавливают в Нижнем Новгороде. В настоящий момент проходит его тестирование. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

О сроках начала действия карт ведомство пока не сообщает. Но есть вероятность, что терминалы начнут принимать "Тройку" уже скоро.

К слову, на платформах Московского вокзала в Нижнем Новгороде уже замечены специальные терминалы для "Тройки".

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что этот проект, как и многие другие, повышает туристическую привлекательность региона.

– С картой "Тройка" нижегородцы и москвичи, часто приезжающие в Нижний Новгород, приобретут ещё больше вариантов оплаты проезда, включая виртуальную версию карты и личный кабинет с возможностью управления балансом. Это ещё один шаг для развития единой транспортной инфраструктуры, – сказал в начале 2021 года заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.