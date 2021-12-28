Нижегородский Минздрав опроверг слухи о вспышке кишечной инфекции в ДГКБ №1

Министерство здравоохранения Нижегородской области опровергло слухи о вспышке кишечной инфекции в детской городской клинической больнице №1 из-за антисанитарии. Ранее ложная информация на этот счёт распространилась в сети.

На запрос "Комсомольской правды" в Минздраве региона ответили, что больница работает в штатном режиме.

– Информация о массовом заражении пациентов ГБУЗ НО "ДГКБ № 1" кишечной инфекцией не соответствует действительности, – заключили в ведомстве.

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