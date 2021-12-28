48 млн рублей потратят на строительство четырех ФАПов в Нижегородской области

Четыре фельдшерско-акушерских пункта намерены построить в Нижегородской области в ближайшее время. 27 декабря совет поземельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил заявку на выделение земельных участков под эти цели, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новые ФАПы появятся в Перевозском городском округе, Уренском, Сосновском и Пильнинском муниципальных округах. Строительство займет два месяца. Площадь каждого участка составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. Строительство объектов будет вестись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Всего в этот день Совет одобрил 18 заявок на выделение земель, в том числе, заявки двух новых резидентов ТОСЭР «Володарск».

- Сегодня состоялся 21-й, заключительный в этом году, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. По итогам всех заседаний совета одобрено около четырехсот инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 184 миллиарда рублей и созданием на них около 5 тысяч новых рабочих мест., - подытожил глава Минимущества Сергей Баринов по окончании заседания.