Подземный переход на Автозаводе очистили ото льда после жалоб нижегородцев

До и после. Фото: паблик Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| и администрация Автозаводского района.

Днем, 28 декабря, нижегородцы пожаловались в социальных сетях на заледеневший подземный переход, соединяющий проспект Бусыгина и Северную проходную в Автозаводском районе. Люди указали на то, что пересекать этот тоннель крайне опасно, здесь можно упасть и сильно ушибиться или вообще что-нибудь себе сломать.

- Вход только с ледянкой! – подписал публикацию автор.

Другие же пользователи отметили, что переход давно находится в плачевном состоянии: летом там лужи по щиколотку, а зимой – каток.

Однако уже спустя пару часов после того, как нижегородцы придали проблеме огласку, ей нашлось решение.

- Подрядная организация, отвечающая за содержание пешеходного перехода, ликвидировала обледенение, - рассказали «Комсомолке» в администрации Автозаводского района.

Напомним, что подземные переходы около станции метро «Комсомольская» в Нижнем Новгороде довольно часто оказываются затопленными. Так, в ноябре 2020 года горожане были вынуждены примерить на себя роль компьютерного героя Марио, перепрыгивая с поддона на поддон.

В феврале 2021 года вода в тоннеле начала превращаться в снежно-ледяную кашу.

Однако в сентябре 2021 года затопленный тоннель возле станции метро «Комсомольская» пообщеали отремонтировать к 30 сентября. К слову, в марте этого года в подземном переходе «Станция Автозаводская - Сортировочная» были заменены 2 дренажных насоса, а в мае проводились работы по прочистке напорных и самотечных коллекторов систем дренажной канализации.

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