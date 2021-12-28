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Общество28 декабря 2021 13:51

Стоматологические кабинеты открыли в трёх школах Нижнего Новгорода

Помощь специалистов стала доступна 4000 тысячам школьников
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Стоматологические кабинеты открыли в трёх школах Нижнего Новгорода, а именно в школах № 87, 102 и 103. Кабинеты начали функционировать сегодня, 28 декабря. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, помощь специалистов стала доступна в общей сложности четырём тысячам учеников указанных школ.

– Ранняя профилактика, лечение кариеса и его осложнений, санация полости рта, выявление аномалий прикуса – всё это теперь максимально приближено к юным нижегородцам, – резюмировал министр.

Напомним, нижегородские медики получили награды к Новому году.