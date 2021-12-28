Нижегородские медики получили награды к Новому году

Медики центра радиотерапии Нижегородского областного клинического онкологического диспансера получили награды к Новому году от губернатора региона Глеба Никитина. Сегодня он посетил центр и лично поздравил коллектив медучреждения с наступающим праздником.

– Благодарю вас за ваш нелёгкий, самоотверженный труд, за ваш высокий профессионализм, – обратился к медикам губернатор. – Это особенно ценно и важно в период пандемии, требующей полной мобилизации сил и самоотдачи. Мы гордимся вами!

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, по итогам 2021 года награды получили:

- коллектив и главврач Нижегородского областного онкологического диспансера Сергей Гамаюнов;

- коллектив и главврач Нижегородской областной специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Б.А. Королёва Антон Максимов;

- коллектив и главврач детской инфекционной больницы №8 Нижнего Новгорода Лилия Павлович.

Кроме того, почётный знак "Отличник здравоохранения" вручили замглавврача Нижегородского областного онкологического диспансера, врачу-онкологу Роману Пегову. А заведующей консультативной поликлиникой онкодиспансера, врачу-онкологу Екатерине Тараровой вручили благодарность Министерства здравоохранения Российской Федерации.