Нижегородская ГЖИ исполнила мечту 7-летнего Кирилла о телевизоре Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская Госжилинспекция исполнила мечту семилетнего Кирилла в рамках проекта "Ёлка желаний", ставшего уже традицией. Мальчику подарили телевизор, который он так просил у Деда Мороза. Снегурочкой стала заместитель главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области Дина Анкудимова.

В правительстве региона подчеркнули, что телевизор – это крайне необходимый подарок для Кирилла, а не только желанный, благодаря которому мальчик сможет смотреть различные развивающие программы.

– Остаётся надеяться, что с каждым годом желающих принять участие в благотворительной акции "Ёлка желаний" будет больше, – поделилась Дина Анкудимова. – Вера в сказку ведёт нас по жизни, поэтому нужно её сохранить в себе и помогать другим. Это здорово, когда глаза детей светятся от счастья.

Напомним, сегодня, опять же благодаря "Ёлке желаний", сбылась маленькая мечта 12-летнего Владислава Пикулина из Дзержинска: вместе со своей мамой и Глебом Никитиным он прокатился в кабине поезда "Ласточка".