Проезд у Дворца Спорта на Гагарина перекроют 29 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта ограничат по местному проезду возле дома №29 (Дворец Спорта) по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде 29 декабря. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00 29 декабря.

– Объезд организуют по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.