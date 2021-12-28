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Происшествия28 декабря 2021 10:52

Участковый попался на взятке в центре Нижнего Новгорода

30 тысяч рублей поступили на счет полицейского от коммерческой организации
Мария СОРОКИНА
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За незаконные действия мужчина получил 30 тысяч рублей.

За незаконные действия мужчина получил 30 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участкового из отдела полиции №5 по Нижнему Новгороду уличили в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации следователей, инцидент произошел в июне текущего года. Злоумышленник находился на своем рабочем месте в отделении полиции на улице Максима Горького, когда на его банковский счет поступили 30 тысяч рублей.

Ранее коммерческая организация попалась на фиктивной постановке на миграционный учет иностранца. Перечисленная сумма оказалась вознаграждением за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении этой компании. Участкового задержали, вынесенное им решение уже отменено. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ведется расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудник колонии получил взятку за положительную характеристику заключенного.

https://www.nnov.kp.ru/online/news/4534499/