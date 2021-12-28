Нижегородского подрядчика, уложившего асфальт на снег, включили в реестр недобросовестных поставщиков

Подрядчика, уложившего асфальт на снег в Нижнем Новгороде, включили в реестр недобросовестных поставщиков. В МКУ "ГУММиД" сообщили, что этим занималось Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Некоторое время назад в ФАС поступили документы в отношении подрядчика ООО "АБЗ160". Перед этим мэрия Нижнего Новгорода расторгла отношения с организацией из-за грубых нарушений технологии ремонта дорог.

Более того, подрядчик отставал от графика. Несвоевременно и с нарушениями ООО "АБЗ160" работало на Лысогорском съезде (от улицы Родионова до набережной Гребного канала), на улице Суетинской (от набережной Федоровского до улицы Гоголя), на набережной Федоровского (от улицы Суетинской до Урожайного переулка и от улицы Ильинской до дома № 3 по набережной Федоровского).

– Список недобросовестных поставщиков выведен в один из разделов единой информационной системы закупок, – пояснил гендиректор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков. – Попавший в реестр предприниматель на два года теряет возможность выигрывать контракты. Это защищает не только нас, но и других заказчиков от повторения неприятной ситуации, возникшей в Нижнем Новгороде.

Нарушения, допущенные подрядчиком на участках дорог в верхней части города, будут устранены с наступлением благоприятных условий погоды.