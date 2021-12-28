Желание 12-летнего дзержинца прокатиться на "Ласточке" сбылось в рамках проекта "Ёлка желаний". ФОТО: Кирилл Мартынов

Желание 12-летнего Владислава Пикулина из Дзержинска Нижегородской области исполнилось в рамках "Ёлки желаний". Мальчик мечтал прокатиться на поезде "Ласточка" и сегодня, 28 декабря, губернатор региона Глеб Никитин помог ребёнку осуществить маленькую мечту: в 09:40 Владислав, его мама Ольга и глава региона отправились в Дзержинск в кабине "Ласточки". Попутно юному дзержинцу показали ЖД вокзал и рассказали об особенностях работы железной дороги.

– "Ёлка желаний" – прекрасный проект, позволяющий ненадолго почувствовать себя Дедом Морозом. Сам первый раз в жизни проехал в кабине поезда и рад, что сделал это в такой компании, вместе с Владиславом, – сказал Глеб Никитин. – Спасибо всем, благодаря кому это поездка стала возможной. Рад, что наши ребята интересуются поездами и железной дорогой.