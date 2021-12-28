Более 1,8 млрд рублей будет вложено в тепловые сети Дзержинска в ближайшие 25 лет

Свыше 1,8 млрд рублей будет вложено в тепловые сети Дзержинска в период с 2022 по 2047 год, сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс». Компания заключила второе концессионное соглашение с правительством Нижегородской области и мэрией Дзержинска. В эту концессию вошли более тысячи участков тепловых сетей общей протяженностью порядка 72 километров, которые не были включены в предыдущее соглашение.

Отметим, первое соглашение было заключено в 2017 году. В его поле действия попадали сети ГВС и теплоснабжения общей протяженностью 214километров, использующие теплоноситель от Дзержинской ТЭЦ. Также «Т-Плюс» принадлежат59 километров магистральных тепловых сетей, расположенных на территории города.

- Приняв в эксплуатацию все тепловые сети Дзержинска, наша компания сможет реализовать мероприятия по повышению надежности и эффективности системы теплоснабжения и обеспечить высокое качество услуг на всей территории города», – сказал директор регионального филиала «Т Плюс» Александр Фролов.