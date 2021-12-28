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Общество28 декабря 2021 9:37

Осенний призыв в армию завершился в Нижегородской области

Порядка двух тысяч нижегородцев отправились в войска ВС РФ
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Осенний призыв на службу в армию завершился в Нижегородской области. Около двух тысяч нижегородцев отправились во все виды и рода войск Вооружённых сил России, в том числе и в другие воинские формирования и войска. Примерно 700 призывников – из самого Нижнего Новгорода. Об этом информирует пресс-служба Военного комиссариата региона.

Полковник ведомства Сергей Агафонов обратил внимание, что ранее установленный план призыва граждан Нижегородская область выполнила успешно.

Особое внимание в ходе призывной кампании уделялось соблюдению эпидемиологических требований по коронавирусу. Распространение болезни среди призывников предотвратили.