Сестры Серафимо-Дивеевского монастыря вырастили в теплице ананасы

Фото: Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

В теплице Серафимо-Дивеевского женского монастыря появился необычный урожай – монахини своими стараниями и трудом вырастили ананасы. О появлении тропических плодов стало известно из соцсетей.

Буквально за сутки публикация набрала почти 4 тысячи лайков и 100 восхищенных и восторженных комментариев.

- Ничего себе, какие ананасы! Благодать земли Серафима Саровского и руки труженниц сестёр, Храни вас Господь, - написала пользовательница Анна Викторова.

- Ой, сестры, вы просто молодцы, такие фрукты выращивать. Чудеса сбываются, - подчеркнул Анатолий Водин.

Возможно, что теперь ананасы станут приятным угощением к новогоднему столу служительниц.

Напомним, что в 2020 году Серафимо-Дивеевский монастырь занял первую строчку в рейтинге самых посещаемых святых мест. А в 2017 году святыня была признана одним из лучших в России мест для крещенского купания.

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