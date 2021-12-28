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Общество28 декабря 2021 9:16

Сестры Серафимо-Дивеевского монастыря вырастили в теплице ананасы

Об урожае из тропических плодов стало известно из соцсетей
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Фото: Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Фото: Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

В теплице Серафимо-Дивеевского женского монастыря появился необычный урожай – монахини своими стараниями и трудом вырастили ананасы. О появлении тропических плодов стало известно из соцсетей.

Буквально за сутки публикация набрала почти 4 тысячи лайков и 100 восхищенных и восторженных комментариев.

- Ничего себе, какие ананасы! Благодать земли Серафима Саровского и руки труженниц сестёр, Храни вас Господь, - написала пользовательница Анна Викторова.

- Ой, сестры, вы просто молодцы, такие фрукты выращивать. Чудеса сбываются, - подчеркнул Анатолий Водин.

Возможно, что теперь ананасы станут приятным угощением к новогоднему столу служительниц.

Напомним, что в 2020 году Серафимо-Дивеевский монастырь занял первую строчку в рейтинге самых посещаемых святых мест. А в 2017 году святыня была признана одним из лучших в России мест для крещенского купания.

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