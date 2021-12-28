Клиентский офис «ТНС энерго НН» в поселке Чистое Борское прекращает работу

С 1 января 2022 года Центр обслуживания клиентов «ТНС энерго НН» по адресу: п. Чистое Борское, ул. Октябрьская, д. 17, кв. 4 прекращает работу.

По вопросам энергоснабжения можно обратиться в ближайшие Центры обслуживания клиентов по адресу:

• г. Бор, ул. Луначарского д. 10, тел.: 8(831-59)2-16-32

• д. Каликино, ул. Октябрьская, д. 18 А, тел.: 8(831-59)3-81-61

Обращаем внимание, что большинство вопросов по электроснабжению можно решить дистанционно, без обращения в Центры обслуживания:

- на сайте компании nn.tns-e.ru в разделе «Помощь»/«Написать обращение как частный клиент»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго» и на сайте компании nn.tns-e.ru в личном кабинете;

- по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.