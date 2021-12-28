Традиционная акция «Ёлка желаний» завершается в Дзержинске

В Дзержинске подходит к концу городская предновогодняя акция «Ёлка желаний», проводимая уже второй год подряд по инициативе главы города Ивана Носкова. В прошлом году он исполнил желание четырехлетнего Михаила, попросившего у новогоднего волшебника детскую железную дорогу, а в этом – подарил планшет 7-летней Кристине из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Дзержинска.

«Я давно хотела планшет, чтобы играть и рисовать, и попросила его у Дедушки Мороза. Он мне потом пригодится в школе, на занятиях. Спасибо за подарок, мне очень нравится!» - сказала Кристина.

Для другой подопечной центра, Кати, подарок сделала председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева. Катя попросила у Деда Мороза мягкую игрушку – героя известной серии игр «Покемон». Накануне Нового года ее мечта исполнилась!

Всего в этом году в акции принимают участие 55 детей из Областного санаторно-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Лесная сказка» и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Дзержинска. Их педагоги на протяжении всего года оказывают экстренную и плановую социальную помощь детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также их семьям.

На днях несколько ребят из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Дзержинска побывали в гостях у Деда Мороза в домике на стадионе «Капролактамовец» и приняли участие в подвижных интерактивных играх вместе с главным новогодним волшебником. Там же им были вручены новогодние подарки, приобретенные жителями города.

«Мы работаем с ребятами, которым повезло, возможно, чуть меньше, чем другим детям. И хочется сделать для них как можно больше, подарить им радость, особенно накануне самого доброго и волшебного праздника. И большое спасибо главе города Ивану Николаевичу за то, что у нас есть такая возможность, спасибо дзержинцам, которые сняли шарики с ёлки и исполнили детские мечты», - сказала директор Областного санаторно-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Лесная сказка» Ольга Занегина.

25 декабря в рамках открытия главной городской ёлки на площади Дзержинского Дед Мороз и Снегурочка на сцене вручили подарки и сладости девяти подопечным Областного санаторно-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Лесная сказка».

«Новый год – это время исполнения желаний, и я благодарю всех, кто стал для детей настоящим сказочным волшебником. Это и предприниматели, и сотрудники администрации, и депутаты Думы, и наши промышленники, и просто неравнодушные горожане, которые решили подарить ребятишкам из семей, нуждающихся в помощи, праздник. Вместе мы не просто исполнили мечты ребят, но и помогли им поверить в самое настоящее чудо, - сказал глава города Иван Носков. – Сейчас уже исполнены почти все желания, шариков на ёлках практически не осталось. В любом случае до наступления Нового года каждый ребенок получит то, что попросил у Деда Мороза, и не останется без подарка».

Напомним, акция «Ёлка желаний» стартовала в Дзержинске с 16 декабря. В этом году в городе было установлено семь Ёлок желаний – в Думе и администрации города, в ТЦ «Дзержинец», «Союз» и ЦУМ, а также впервые в салонах красоты «Априори» и «Авалон».