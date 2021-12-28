В НГТУ им. Р.Е. Алексеева впервые вручены премии академика Ф.М. Митенкова

24 декабря 2021 года в Нижегородском государственном техническом университете впервые состоялась торжественная церемония награждения премией имени академика Ф.М. Митенкова в области науки и инноваций для молодых ученых атомной отрасли, организованная Фондом целевого капитала вуза.

Приветствуя лауреатов, ректор НГТУ им Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев напомнил, что целевой капитал эндаумент-фонда университета, из средств которого финансируется премия, был создан по инициативе и при активном участии вдовы академика Митенкова Людмилы Ивановны, которая, к сожалению, не дожила до дня вручения первых премий. Доход, получаемый от доверительного управления средствами фонда, направляется на поддержку научных исследований, дальнейшее продвижение университета на мировом рынке образовательных услуг, создание инновационных образовательных программ, поддержку инициатив и стартапов творческой молодежи.

В экспертную комиссию по присуждению премией имени академика Ф.М. Митенкова в 2021 году было подано девять работ авторских молодежных коллективов, которые были допущены к участию в конкурсе.

Председатель Попечительского совета Фонда целевого капитала академик РАН Александр Литвак отметил, что все рассмотренные проекты выполнены на достойном уровне, и разделение лауреатов на первую, вторую и третью степени носит весьма условный характер.

Эксперт конкурсной комиссии дочь академика Елена Федоровна Митенкова напомнила, что определяющими чертами личности ее отца были постоянная готовность к решению новых задач, какой бы сложности они ни были, и умение сплачивать вокруг себя команду единомышленников. И в работах конкурсантов она видит воплощение того же подхода.

В итоге эксперты приняли следующее решение:

Лауреатом премии 1 степени имени академика Митенкова признана команда АО «ОКБМ Африкантов» в составе:

Александр Баринов, Илья Коновалов, Даниил Старов, Михаил Фомин, Александр Чесноков и Олег Чистяков.

Членам команды вручены дипломы и знаки лауреатов, а также сертификат на сумму 400 000 рублей.

Лауреатами премии 2 степени стала команда Института прикладной физики РАН:

Ирина Вьюшкина, Дмитрий Куликов, Михаил Маслов, Михаил Салин, Валерий Смирнов, Андрей Стуленков.

Команда получила сертификат на сумму 250 000 рублей.

Дипломы лауреатов 3 степени вручены команде Филиала ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» в составе:

Павел Голубев, Сергей Кожевников, Артём Павлин, Эльдар Саминов и Антон Софронов.

Команда также получила сертификат на сумму 150 000 рублей.

В заключение торжественной церемонии вручения премии академика Ф.М. Митенкова в области науки и инноваций для молодых ученых атомной отрасли организаторы объявили, что планируют сделать ее ежегодной.

Напомним, академик РАН Федор Михайлович Митенков - Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, лауреат премии «Глобальная энергия», доктор технических наук, профессор, на протяжении многих лет был тесно связан с Нижегородским государственным техническим университетом.

Эндаумент-фонд НГТУ им. Р.Е. Алексеева был создан в декабре 2018 года. Фонд является некоммерческой организацией, цель которой - обеспечение дополнительного стабильного источника финансирования университета, поддержка самых ярких инициатив студентов, аспирантов, молодых ученых, актуальных научных исследований, разработка новых образовательных программ, развитие инфраструктуры университета. Эндаумент-фонд включает в себя несколько целевых капиталов. Первому из них присвоено имя Федора Михайловича Митенкова.