Клубный дом на Ярославской украсил Гребешковский откос в Нижнем Новгороде ФОТО: ГК АГРОСПЕЦТЕХ

Шестиэтажный жилой дом премиум-класса "Клубный дом на Ярославской" теперь украшает Гребешковский откос в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Жильё сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. В доме продаются три однокомнатные, девять двухкомнатных, одна трёхкомнатная и четыре четырёхкомнатные квартиры. Об этом сообщает застройщик ГК "АГРОСПЕЦТЕХ".

Среди преимуществ клубного дома: панорамные окна, собственный сквер возле дома, подземная парковка, хорошая транспортная развязка, спортивные и детские площадки, своя закрытая охраняемая территория, пентхаусы, система "умный дом", высокие потолки и многое другое.

От дома на Ярославской можно дойти пешком до ТРЦ "Небо", детских садов № 230 и 226, школы № 33, станции метро "Горьковская", магазина "Евроспар", до детской и взрослой поликлиник, фитнес-клуба и многих других объектов.