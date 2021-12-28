Почти 300 случаев гриппа зафиксировано в Нижегородской области

На территории Нижегородской области остается высокой заболеваемость гриппом и ОРВИ. На данный момент в регионе выявлено уже 297 случаев гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- В период с 20 по 26 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом в Нижегородской области остается на уровне предыдущей недели, - отметили в ведомстве. – При этом доля вируса гриппа составляет 81,5%. На данный момент лабораторно подтверждено 297 случаев гриппа, в том числе 285 случаев гриппа А (Н3N2), 12 случаев гриппа А (H1N1).

Тем временем в Нижегородской области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. На данный момент привито от гриппа порядка 1,5 миллионов нижегородцев, в том числе 260 тысяч детей.