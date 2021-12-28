В Нижегородской области за полгода построили 20 станций для подзарядки электромобилей.

В Нижнем Новгороде в декабре открыли новую зарядную станцию для электрокаров на Магистральной, 1. Станцией могут бесплатно пользоваться владельцы электромобилей Audi. На заправочной станции предусмотрено несколько режимов и три выхода на зарядку. Как минимум на ней могут заряжаться одновременно сразу два авто.

По словам руководителя отдела продаж “Ауди Центр Нижний Новгород” Сергея Герасимова, самый медленный режим выдает примерно 22 кВк. C учетом такой мощности зарядки авто зарядится на 50% за 80 минут. На полную зарядку потребуется 2,5 часа. Герасимов отметил: если говорить о более мощной сети, то электромобиль заряжается за 7 минут. Следовательно, для полной зарядки требуется 15 минут.

О создании сети зарядных станций для электрокаров в Нижегородской области заговорили менее года назад. В данный момент в регионе доступно порядка 20 станций зарядки. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, к 2024 году в регионе планируют расширить комплексную электроинфраструктуру до 200 зарядных станций.

Следует сказать, что все владельцы электромобилей в Нижнем Новгороде имеют льготу, дающую скидку в 50% от транспортного налога в расчете на одну лошадиную силу. Эту меру ввели в текущем году, и продлится она до 2023 года.

“Электрификация транспорта выходит на массовый уровень. Люди интересуются электромобилями, потому что они удобны. Такие автомобили можно зарядить на станции или вовсе на своем участке в загородном доме, предварительно установив там спецоборудование”, - рассказал Герасимов. Кроме того, руководитель отдела продаж “Ауди Центр Нижний Новгород” назвал отсутствие выбросов CO2 и шума важной экологической составляющей электрокара.

Запрос граждан на электрокары реализует Ауди Центр Нижний Новгород, ставший официальным дилером электромобилей. В РФ Audi официально представило четыре модели электрокаров: Audi e-tron, Audi e-tronSportback, Audi e-tron S, Audi e-tronSportback S. Сейчас можно купить около 8 автомобилей с разными сочетаниями цветов, вариациями дисков и салона, комплектацией. Кроме того, авто могут доставить в Нижний Новгород по заказу в минимальный срок.

Электрокроссовер вышел на рынок относительно недавно и стал первым официальным электромобилем сегмента премиум. У модели два электродвигателя, каждый по 204 лошадиные силы. Запас хода - до 436 км, разгон до 100 км/ч занимает 5,7 секунды.

Прежде всего, подчеркнул Герасимов, у машины хорошая динамика, при этом она абсолютно бесшумная.

Эксперт считает, что наличие сертифицированного дилерского центра, где можно обслуживать авто после покупки, и заправочных станций, бесплатных для владельцев электрокаров Audi, - серьезный аргумент в пользу Audi e-tron. Кроме того, электромобиль можно взять на тест-драйв.