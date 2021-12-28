Корпус Нижегородского кремля станет выставочным пространством

Корпус №10 Нижегородского кремля (бывший корпус гарнизонных казарм) станет новым общественным пространством, где будут проходить выставки, лекции и и прочие варианты досуга. Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин в своём интервью ТАСС.

– Полностью освобождён административный корпус №10. После проведения ремонтных работ это будет универсальная выставочная площадка с открытым экспозиционным программированием, – пояснил Бетин. – Уже готов проект: на первом этаже будут находиться общественные пространства, лектории, гардеробная, кафе, сувенирный магазин и административные помещения; весь второй этаж займут экспозиции, а это 1 250 квадратных метров.

Кроме того, по словам замгубернатора, кремль будет постепенно развиваться к 2025 году. В скором времени там запустят проект "Стрела времени", то есть круговой маршрут по кремлёвской стене.

– Пройдя полный круг по стене и зайдя в каждую башню, можно будет увидеть восемь веков истории города через призму истории кремля, – заверил Бетин.

Больше 200 тысяч человек прошли по стене Нижегородского кремля за два месяца его работы в 2021 году, до закрытия на зиму.