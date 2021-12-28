Отопление, горячую воду и свет отключат частично в трёх районах Нижнего Новгорода 28 декабря

Отопление, горячую воду и свет отключат по нескольким адресам в трёх районах Нижнего Новгорода 28 декабря. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Канавинском районе в домах № 3/1, 3/2 и 3/3 на Мещерском бульваре отключат горячую воду – её не будет с 9:00 до 15:00.

В Нижегородском районе без тепла останутся несколько домов в самом центре города. Отопление отключат в домах № 12, 14 и 16 на Большой Покровской. Планируемое время отключения – с 12 до 16 часов.

В Сормовском районе без электричества останутся дома №50 и 52 по улице Народной - света не будет здесь с 13 до 17 часов.