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Общество28 декабря 2021 5:48

Отопление, горячую воду и свет отключат частично в трёх районах Нижнего Новгорода 28 декабря

Теплоснабжение будет приостановлено в домах на Большой Покровской
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Отопление, горячую воду и свет отключат по нескольким адресам в трёх районах Нижнего Новгорода 28 декабря. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Канавинском районе в домах № 3/1, 3/2 и 3/3 на Мещерском бульваре отключат горячую воду – её не будет с 9:00 до 15:00.

В Нижегородском районе без тепла останутся несколько домов в самом центре города. Отопление отключат в домах № 12, 14 и 16 на Большой Покровской. Планируемое время отключения – с 12 до 16 часов.

В Сормовском районе без электричества останутся дома №50 и 52 по улице Народной - света не будет здесь с 13 до 17 часов.