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Экономика28 декабря 2021 5:28

Фармацевтический складской комплекс за 1,7 млрд рублей построят в Дзержинске

Заявка инвестора одобрена властями
Валерия МУРОМЦЕВА
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Крупный фармацевтический складской комплекс построят в Дзержинске в ближайшие два года. Соответствующая заявка была одобрена Советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 27 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Земельный участок площадью более 138 тысяч квадратных метров будет выделен для предприятия «Нижегородская областная фармация», которая и построит здесь свой склад. Объем инвестиций составляет 1,7 млрд рублей, срок строительства – два года.

В общей сложности на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области было одобрено 18 заявок инвесторов. В их числе заявки на строительство предприятия по производству вендингового оборудования и производственного комплекса глубокой переработки древесины в Володарском районе.