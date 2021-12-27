Городской транспорт будет работать в праздничном режиме с 31 декабря по 9 января

Все виды транспорта Нижнего Новгорода будут работать в праздничном режиме с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го, то есть по воскресному расписанию. Изменения касаются метрополитена в том числе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, работа нижегородского метро продлена до 03:30 в новогоднюю ночь. Составы будут ходить с интервалом в десять минут.

Более того, до 03:30 будут курсировать:

- трамваи № 2, 3, 6, 7, 8, 21, 417;

- троллейбусы № 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 31;

- автобусы № 1, 11, 40, 41, 43, 45, 48, 52, 61, 68, 71, 95.

В департаменте транспорта также подчеркнули, что трамваи № 8, 417, автобусы № 1, 11, 40, 41, 45, 48, 52, 68, 95 будут двигаться по укороченным маршрутам.