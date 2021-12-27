Глава города Иван Носков поздравил победителей конкурса «Нарядим самую большую елку вместе»

26 декабря в Дзержинске подвели итоги ежегодного городского конкурса новогодних елочных игрушек «Нарядим самую большую елку вместе». Всего в этом году в нем приняли участие более 270 детей из 69 образовательных организаций – школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Призерами конкурса были признаны 46 ребят, 18 из которых стали победителями. По традиции их работы украсили новогоднюю елку, установленную в Центральном городском парке культуры и отдыха перед Дзержинским театром кукол. Детей встретили сказочные персонажи – Лесовичок, Баба-Яга, Кикимора, разбойники, Тигр и Тигренок и, конечно, самые любимые новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ними и со своими родителями ребята повеселились и прошли хороводом вокруг елки. После этого дипломы и сладкие подарки им вручил лично глава Дзержинска Иван Носков.

«Елка в Центральном парке каждый год – одна из самых интересных и необычных в нашем городе. Каждая игрушка, сделанная маленькими дзержинцами и их родителями, несет добро и тепло, и каждую хочется рассмотреть. В очередной раз убедился, насколько дзержинцы талантливы. Я бы вручил призы каждому, кто принял участие в украшении нашей «народной елки», но конкурс есть конкурс. Тех, кто не победил, призываю не расстраиваться – еще будут конкурсы, в которых вы обязательно победите. Ребят и взрослых поздравляю с окончанием второй учебной четверти и началом зимних каникул!» - сказал глава города.

Своими руками (самостоятельно и с помощью родителей) ребята сделали необычные шарики, фигурки часов, снеговиков, Деда Мороза и сказочных героев, новогодние венки и, конечно, не забыли про символ наступающего года – Тигра, изобразив его в разных вариантах.

Напомним, праздничные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха будут проходить ежедневно до 8 января. Всех гостей там ждут танцы, спортивные активности и игры, а также фестиваль «Студенческая зима». В Театре кукол будет работать Резиденция Деда Мороза. Также Дед Мороз вместе со Снегурочкой будет встречаться с ребятами перед каждым спектаклем.

Подробная программа новогодних мероприятий опубликована на официальном сайте администрации города Дзержинска адмдзержинск.рф и может меняться в зависимости от погодных условий. Следите за обновлениями!