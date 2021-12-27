Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Новости компаний27 декабря 2021 15:24

Глава города Иван Носков поздравил победителей конкурса «Нарядим самую большую елку вместе»

Призерами конкурса были признаны 46 ребят, 18 из которых стали победителями
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава города Иван Носков поздравил победителей конкурса «Нарядим самую большую елку вместе»

Глава города Иван Носков поздравил победителей конкурса «Нарядим самую большую елку вместе»

26 декабря в Дзержинске подвели итоги ежегодного городского конкурса новогодних елочных игрушек «Нарядим самую большую елку вместе». Всего в этом году в нем приняли участие более 270 детей из 69 образовательных организаций – школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

Призерами конкурса были признаны 46 ребят, 18 из которых стали победителями. По традиции их работы украсили новогоднюю елку, установленную в Центральном городском парке культуры и отдыха перед Дзержинским театром кукол. Детей встретили сказочные персонажи – Лесовичок, Баба-Яга, Кикимора, разбойники, Тигр и Тигренок и, конечно, самые любимые новогодние герои – Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ними и со своими родителями ребята повеселились и прошли хороводом вокруг елки. После этого дипломы и сладкие подарки им вручил лично глава Дзержинска Иван Носков.

«Елка в Центральном парке каждый год – одна из самых интересных и необычных в нашем городе. Каждая игрушка, сделанная маленькими дзержинцами и их родителями, несет добро и тепло, и каждую хочется рассмотреть. В очередной раз убедился, насколько дзержинцы талантливы. Я бы вручил призы каждому, кто принял участие в украшении нашей «народной елки», но конкурс есть конкурс. Тех, кто не победил, призываю не расстраиваться – еще будут конкурсы, в которых вы обязательно победите. Ребят и взрослых поздравляю с окончанием второй учебной четверти и началом зимних каникул!» - сказал глава города.

Своими руками (самостоятельно и с помощью родителей) ребята сделали необычные шарики, фигурки часов, снеговиков, Деда Мороза и сказочных героев, новогодние венки и, конечно, не забыли про символ наступающего года – Тигра, изобразив его в разных вариантах.

Напомним, праздничные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха будут проходить ежедневно до 8 января. Всех гостей там ждут танцы, спортивные активности и игры, а также фестиваль «Студенческая зима». В Театре кукол будет работать Резиденция Деда Мороза. Также Дед Мороз вместе со Снегурочкой будет встречаться с ребятами перед каждым спектаклем.

Подробная программа новогодних мероприятий опубликована на официальном сайте администрации города Дзержинска адмдзержинск.рф и может меняться в зависимости от погодных условий. Следите за обновлениями!