В конкурсе «Горьковская игрушка» приняли участие более 1500 юных нижегородцев

27 декабря 2021 года в городской Думе Нижнего Новгорода подвели итоги детского творческого конкурса «Горьковская игрушка», организованного по инициативе депутатского объединения партии «Единая Россия».

Дипломы и памятные подарки авторам лучших елочных игрушек вручили заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения «Единой России» Евгений Костин, а также руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Антонов. С наступающим Новым годом ребят и их родителей поздравили члены конкурсной комиссии: депутат городской Думы Сергей Пляскин, директор Государственного ордена Почета музея А. М. Горького Лариса Моторина, директор департамента социальной политики администрации города Галина Гуренко и директор департамента образования администрации города Владимир Радченко.

Победители были определены в нескольких номинациях: «Лучшая новогодняя елочная игрушка» среди детей 3–6 лет, 7–11 лет и 12–15 лет. Отдельная номинация была посвящена теме «Герои сказок А.С. Пушкина».

Евгений Костин отметил, что в конкурсе «Горьковская игрушка» приняли участие более 1500 детей: «Думаю, что это очень доброе мероприятие станет ежегодным. Все игрушки-победители будут отправлены в города-побратимы Нижнего Новгорода в честь его 800-летия, чтобы там могли увидеть творчество наших ребят».

«Новый год – это мой самый любимый праздник: когда наряжали елку, все собирались за новогодним столом. Праздник, когда нам детям разрешали долго не спать. Наутро мы бежали смотреть, какие подарки лежат под елкой», – поделился своими детскими воспоминаниями Алексей Антонов и поблагодарил всех присутствующих за участие в конкурсе.

«Мало кто знает, что Максиму Горькому писали дети из разных уголков страны и даже из-за рубежа. Ни одно письмо, которое он получал, не оставалось без ответа. Для каждого из них он находил самые добрые слова. Первые Горьковские елки прошли здесь, в Нижнем Новгороде. И каждому ребенку Горький находил тот подарок, который он хотел получить», – рассказала Лариса Моторина.

Кроме того, для призеров конкурса была организована экскурсия по городской Думе. Ребята и их родители побывали в зале заседаний городской Думы и в приемной председателя.