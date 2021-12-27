Новогодние площадки начали свою работу в Дзержинске

25 декабря на площади Дзержинского начала свою работу главная городская площадка празднования Нового года. Основной локацией в этот вечер стала сцена, где выступили дзержинские исполнители – Наталья Селихова, Тайлер Заводчиков, Евгения Хахалина, Елена Воронина и солисты вокального проекта «Серебряный голос», а также гости из Москвы – участница проекта «Голос» Ксана Сергиенко и DJ Катя Гусева. Всех жителей Дзержинска с наступающими праздниками поздравил глава города Иван Носков.

Одним из самых трогательных моментов открытия стало вручение подарков детям из Областного санаторно-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Лесная сказка». На сцене Дед Мороз и Снегурочка передали ребятам то, о чем они писали в своих письмах, и, конечно, сладкие подарки.

«Праздник получился ярким и веселым. Несмотря на мороз, мы отлично вместе отдохнули. Думаю, все оценили дзержинских исполнителей, выступивших ничуть не хуже, чем приглашенные артисты. Считаю, было хорошей идеей предложить нашим городским талантам выступить на главной городской сцене, будем практиковать это и на других общегородских праздниках, - поделился Иван Носков. – Отметил, что многие приходили семьями и с детьми, чтобы покататься с горки и побывать на нашей новогодней ярмарке. Ждем всех в новогоднюю ночь и в январские каникулы!»

Дед Мороз и Снегурочка провели для гостей праздника интерактивную игру, а Артем Морев и танцевальная студия «DANSOK» – зажигательный танцевальный флешмоб со зрителями. Также во время открытия на площади работала новогодняя ярмарка, где гости могли приобрести маскарадные маски, детские игрушки, горячую выпечку и напитки. Центром притяжения для всех детей стала ледовая горка, возведенная на площади. В целях безопасности ежедневно, до окончания новогодних мероприятий в январе, ее конструкцию будут обновлять и восстанавливать.

Напомним, праздничные мероприятия на площади Дзержинского будут проходить ежедневно до 8 января. Здесь же в ночь с 31 декабря на 1 января мы вместе встретим 2022 год. Кроме этого, в городе до 9 января ежедневно будут работать новогодние площадки в трех городских парках – Центральном парке культуры и отдыха, «Утиное озеро» и «Радуга», а также на стадионе «Капролактамовец», в КСК «Город спорта» и театрах. Завершатся новогодние мероприятия 14 января программой «Музыкальный балкон» от Дворца культуры химиков.

Подробная программа новогодних мероприятий опубликована на официальном сайте администрации города Дзержинска адмдзержинск.рф и может меняться в зависимости от погодных условий. Следите за обновлениями!

Альбом с мероприятия доступен по этой ссылке.