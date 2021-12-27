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Общество27 декабря 2021 15:01

Свыше 1,7 млн рублей заплатит АО «НОКК» из-за гибели двоих своих работников в Балахнинском районе

Двое слесарей отравились токсичными газами при очистке канализационного колодца
Мария СОРОКИНА
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АО «Нижегородская областная коммунальная компания» привлекли к ответственности из-за гибели двоих ее работников в Балахнинском районе, сообщает региональная гострудинспекция.

В августе этого года в поселке Гидроторф двое слесарей 37 и 57 лет выполняли работы по очистке канализационного колодца. В результате мужчины насмерть отравились смесью токсичных газов метана и сероводорода.

Было проведено расследование этого случая. Выяснилось, что работы велись с грубыми нарушениями. В частности, отсутствовала технологическая карта, выявлены нарушения по допуску слесарей к подобным работам, а сам рабочий процесс был плохо организован.

В результате компанию обязали выплатить штраф в размере 1 млн 750 тысяч рублей.