Нижегородцы пожаловались на отсутствие решёток на ливнёвках у стадиона «Нижний Новгород»

Фото: Регион-52 | Нижний Новгород

Нижегородцы в очередной раз пожаловались в соцсетях на то, что на Мещере около стадиона «Нижний Новгород» не закрыты ливневые канализации. Колодцы без решёток представляют большую опасность для здоровья горожан, так как заметить их трудно, особенно, если они скрыты под толстым слоем снега.

- Всего таких «препятствий» минимум 5 штук, - написал очевидец. – В некоторые ливнёвки воткнуты флажки, от юбилея города остались, вот и пригодились.

- Обалдеть, об этих открытых ливневках вокруг стадиона писали полтора месяца назад, ситуация до сих пор не решена. То же самое у дома Бетанкура 6. О нем писали еще в начале лета. Глубина огромная на обоих участках. Сейчас ещё и припорошено снегом, - поделилась нижегородка Анна.

Тем временем, «Комсомолке» в администрации Канавинского района сообщили, что решётки на ливнёвках в этом месте пропадают не впервые.

- Решетки, установленные две недели назад вследствие кражи, в очередной раз были украдены неизвестными лицами, - объяснили в ведомстве.

Закрыть колодцы собираются в течение двух дней, решётки для них уже изготавливаются, а пока опасные участки будут огорожены.

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