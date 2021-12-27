Олег Лавричев: «Многие нижегородские спасатели по праву отмечены высокими государственными и ведомственными наградами»

Уважаемые сотрудники и ветераны Главного управления МЧС России по Нижегородской области!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

В Главном управлении МЧС России по Нижегородской области трудятся настоящие профессионалы своего дела, которые всегда, в любое время дня и ночи, первыми приходят на помощь людям, оказавшимся в трудных и опасных ситуациях, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф.

Сильные духом и неравнодушные к чужой беде, во всех чрезвычайных ситуациях вы неизменно проявляете решительность, отвагу, мужество, самоотверженность и героизм. Самый главный результат вашей работы – спасенные жизни нижегородцев.

Многие нижегородские спасатели по праву отмечены высокими государственными и ведомственными наградами. Но самая главная оценка ваших достижений в службе – огромное уважение со стороны земляков.

Благодарю всех спасателей нашего региона за героический труд и выражаю особые слова благодарности ветеранам за организацию службы на начальном, самом сложном этапе, и передачу бесценного опыта молодым специалистам.

Как обычно, свой профессиональный праздник многие из вас проводят на боевом посту. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем нелегком, но таком нужном и важном деле.