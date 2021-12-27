Врачу-реаниматологу из Дзержинска вручена благодарность Министерства здравоохранения Нижегородской области

Сегодня врачу-реаниматологу-анестезиологу Городской больницы № 2 Сергею Смирнову вручена благодарность Министерства здравоохранения Нижегородской области. Врач отмечен за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и большой вклад в развитие здравоохранения Нижегородской области.

«Сергея Викторовича я назвал бы настоящим героем нашего времени. В тяжелый период, когда началась пандемия коронавирусной инфекции и мы еще только нарабатывали опыт в лечении этого заболевания, он проявил большую ответственность, смелость и мужество, возглавив наше отделение анестезиологии и реанимации. Он не покидал рабочее место по 2-3 суток, замещая заболевших коллег как врач-реаниматолог и совмещая эту работу с заведованием отделением. На его счету немало спасенных пациентов и десятки благодарных родственников – это настоящая награда для врача, - сказал главный врач Городской больницы № 2 Андрей Дьяков. – По счастливому совпадению именно сегодня Сергей Викторович празднует свой день рождения, ему исполнился 61 год».

Большую часть жизни – 36 лет – Сергей Смирнов посвятил спасению человеческих жизней. Окончив в 1985 году Горьковский медицинский институт, он работал в Большеболдинской центральной больнице. Далее шесть лет трудился на должности врача-анестезиолога-реаниматолога в реанимации дзержинской БСМП и оказывал экстренную реанимационную помощь сотням, казалось бы, безнадежных больных. Еще девять лет он руководил отделением интенсивной терапии Дзержинского госпиталя ветеранов войн, а также работал в центральных районных больницах за пределами Дзержинска, в Красных Баках и Володарске.

С октября 2014 года врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей Смирнов работает в Городской больнице № 2. По словам коллег, за много лет он внес немалый вклад в развитие реанимационной службы больницы и зарекомендовал себя грамотным специалистом и настоящим энтузиастом своего дела.