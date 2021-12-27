На 4,4% в среднем возрастут тарифы ЖКХ в Нижегородской области в 2022 году

4,4% составит средний индекс роста цен на коммунальные услуги в Нижегородской области в 2022 году. Максимальный индекс достигнет 4,9%. Тарифы ЖКХ начнут расти с 1 июля, о чём свидетельствует подписанный губернатором Глебом Никитиным документ, опубликованный на официальном портале правовой информации региона.

Согласно размещённым данным, с 1 января по 31 июня 2022 года нижегородцы будут оплачивать квитанции по привычным тарифам. С 1 июля в Нижнем Новгороде тарифы повысятся на 4,4%, в городе Бор – на 4,6%, а в Арзамасе – на 4,9%. Рост цен на коммунальные услуги в целом по региону составит именно 4,4%. Например, в Сокольском районе, Первомайском, Навашинском, Кулебакском, Шахунском и других районах.