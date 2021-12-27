Посещаемость нижегородских ТЦ упала почти наполовину из-за QR-кодов

Посещаемость торговых центров Нижнего Новгорода упала на 40% из-за введённых ранее QR-кодов о вакцинации и "Мультипассов". Об этом нижегородка с ником "nadnn2015" пожаловалась в комментариях в Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

– Долго будет продолжаться это издевательство над ТЦ? Вы хоть представляете, сколько людей без зарплат и премий вы оставили? – восклицает женщина. – Была надежда хоть на новогодние праздники заработать, но нет! Проходимость упала процентов на 40!

Нижегородка подчёркивает, что торговле негде взять деньги без покупателей. А также она отрицает значение ковидных мер в торговых центрах, ссылаясь на набитый транспорт, продуктовые и поликлиники.

Более того, нашлось сразу несколько человек, всецело согласившихся с ней в комментариях.