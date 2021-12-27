Жители нового ЖК "Корабли" в Нижнем Новгороде жалуются на промерзающие окна

Жители нового жилого комплекса "Корабли" в Нижнем Новгороде жалуются на промерзающие окна в своих квартирах. О своём негодовании они заявляют в социальных сетях, подчёркивая, что дома сдали в эксплуатацию меньше года назад. Публикации на эту тему жильцы сопровождают фотографиями и видео окон своих квартир изнутри: рамы покрыты снегом, а где-то – даже льдом.

– Почти во всех квартирах такой ужас! – пишет автор поста Светлана, купившая квартиру в ЖК "Корабли" только летом.

К записи она прикрепила видеодоказательство, где рукой проводит по снегу, проступающему из окон. Кроме того, женщина утверждает, что направила претензию директору строительной компании ООО "Жилстрой-НН". Других жителей ЖК "Корабли" она активно призывает сделать то же самое.

– К нам приходили, поставили тонкую резину, четыре дня – и всё, опять всё промерзает и дует, – подтвердила другая пользовательница соцсети, проживающая в жилом комплексе. – Предлагают менять окна на дорогие.

Множество других жителей ЖК "Корабли" прислали аналогичные фото своих заледеневших окон в комментарии.