Кислое коровье молоко выявили в Нижегородской области

На анализ был предоставлен образец сырого молока. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Образец сырого коровьего молока местного производства доставили на проверку в ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора». Как сообщили в пресс-службе Центра, анализ взятой пробы выявил превышение уровня кислотности. Это свидетельствует о том, что молоко может быть несвежим.

- Чем дольше молоко сохраняет свои потребительские качества, тем больше возможностей для реализации всей партии готового продукта для переработчиков молока, поэтому к свежести исходного сырья предъявляются довольно высокие требования, - отметили в пресс-службе.

Результаты анализа не соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза, в связи с этим производителю дали рекомендации по устранению нарушений.