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Происшествия27 декабря 2021 10:47

Тело женщины обнаружили под завалами сгоревшего дома на Большой Покровской

Число жертв трагедии возросло
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Тело женщины обнаружили под завалами сгоревшего дома на Большой Покровской, 46Б в Нижнем Новгороде. Таким образом число жертв трагедии возросло до двух человек. Этими прискорбными новостями поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Личность погибшей женщины в настоящий момент устанавливается.

Напомним, страшный пожар случился в самом центре Нижнего Новгорода несколько дней назад, 23 декабря. На улице Большой Покровской загорелся двухэтажный жилой дом, а именно квартира на первом этаже. Тогда стало известно, что при пожаре погиб мужчина и ещё одна женщина пострадала. Потушить огонь удалось только спустя четыре часа с момента поступления сообщения о возгорании.

Четырёх человек из здания эвакуировали. Восемь человек, включая трёх детей, приютили родственники. Пять человек разместили в манёвренном фонде – детей среди них нет.