Колесо обозрения на Сенной не будет работать в новогоднюю ночь Фото: Инстаграм

Стало известно, как изменится время работы нижегородского колеса обозрения на площади Сенной в новогодние праздники. Об изменениях в расписании работы аттракциона "Комсомольской правде" рассказали в администрации комплекса "Koleso_NiNo".

Итак, 31 декабря колесо на Сенной будет работать до 20:00. 1 января – с 14:00 до 22:00. А со 2 по 9 января – в стандартном режиме, то есть с 10:00 до 22:00.

Напомним, что для посещения колеса обозрения необходимо пройти регистрацию на официальном сайте комплекса.

Отличная новость для нижегородцев и гостей города – для катания на колесе обозрения на Сенной больше не требуется предъявлять QR-код о вакцинации или "Мультипасс". Также следует отметить, что при температуре ниже -25 аттракцион не работает, но кофейня при нём функционирует в обычном режиме.