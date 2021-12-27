Количество человек, получивших ожог глаз на корпоративе в Дзержинске, увеличилось до 13

Количество пострадавших, получивших ожог глаз на новогоднем корпоративе в Дзержинске, увеличилось до 13 человек. Их всех осмотрели врачи, после чего отпустили домой на амбулаторное лечение. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

– В помещении работала ультрафиолетовая лампа, – объяснил ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Инстаграме.

ЧП случилось в ночь с 25 на 26 декабря. Люди почувствовали боль и резь в глазах и обратились в больницу.

По этому факту начали проверку следователи, сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего.

- В ходе проверки действиям сотрудников кафе будет дана юридическая оценка по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, - уточнили в ведомстве.

Также была организована проверка от прокуратуры, которой также предстоит определить причины произошедшего инцидента и оценить соблюдение федерального законодательства при оказании услуг.