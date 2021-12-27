Современная станция обеззараживания воды начала работать на крупнейшей водопроводной станции Нижнего Новгорода. ФОТО: АО «Нижегородский водоканал»

Один из важнейших этапов водоочистки – хлорирование – на крупнейшей водопроводной станции Нижнего Новгорода с 25 ноября этого года ведется по самым современным технологиям. Нижегородский водоканал запустил в пуско-наладочном режиме на Ново-Сормовской водопроводной станции технологию обеззараживания речной воды с помощью мембранных биполярных электролизеров, что позволило уйти от использования жидкого хлора. Работу нового оборудования проверил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В ходе инспекционной поездки генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков отметил, что до последнего времени на станции использовался классический способ обеззараживания воды с помощью жидкого хлора, являющегося опасным веществом.

– Старая станция обеззараживания была введена в эксплуатацию 27 лет назад и по классификации относилась к опасным объектам, – рассказал Павел Александрович. – Оборудование устарело, требовало ежедневного ухода и большого количества персонала. А так как Нижегородский водоканал последовательно модернизирует свои водопроводные станции, было принято решение в рамках инвестиционной программы заменить утратившие актуальность способы обеззараживания на передовые. Новая станция полностью автоматизирована, ее работа строится на основе мембранных биполярных электролизеров.

Технология обеззараживания с помощью мембранных электролизеров внедряется сравнительно недавно. Этот экологически безопасный способ очистки востребован во многих городах Европы, однако в России его пока используют не так часто.

Юрий Шалабаев отметил важность запуска такого объекта на Ново-Сормовской водопроводной станции, так как она обеспечивает питьевой водой практически всю заречную часть Нижнего Новгорода, за исключением Автозавода и части Ленинского района.

– Главное преимущество внедренной технологии в том, что Водоканал уходит от жидкого хлора, который является опасным веществом, в качестве исходного материала для новой станции используется обычная поваренная соль высшего качества «Экстра», она нетоксичная и пожаро- и взрывобезопасна, – пояснил Юрий Владимирович. – Соль, проходя необходимые технологические процедуры, выделяет хлор, который обладает повышенными бактерицидными свойствами, а его действие более длительно. Соответственно безопасность и качество воды повышаются. Учитывая численность населения, которое обслуживает данная станция, вопрос крайне важный.

СПРАВКА:

Ново-Сормовская водопроводная станция является самой мощной водопроводной станцией в Нижнем Новгороде. Введена в эксплуатацию в 1958 году. Станция обеспечивает подачу воды в большую часть заречной части города, в Сормовский, Московский, Канавинский, частично Ленинский и Автозаводский районы. Проектная производительность станции — 380 000 м3/сутки, фактическая — 267 000 м3/сутки. Водозаборные сооружения расположены на реке Волга, в 13 км выше устья реки Ока.

* * *

__________________________________

АО «Нижегородский водоканал» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения. Нижегородский водоканал обслуживает более 1,3 миллиона потребителей в г. Нижний Новгород и Кстовском районе. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 3500 километров. Среднее количество поставляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических метров в год. Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями «Слудинская» и «Малиновая гряда» с водозаборами из реки Ока. Заречную часть города снабжает водой Ново-Сормовская водопроводная станция с водозабором из реки Волга. Существующие на Нижегородском водоканале схемы очистки поверхностных вод позволяют получать гарантированное качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН. Очистка сточных вод производится на Нижегородской станции аэрации. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения, составляет более 250 миллионов кубических метров в год. Предприятие является членом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.