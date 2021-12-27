Прокуратура проверит дзержинское кафе, где 11 человек получили ожоги глаз на корпоративе

Прокуратура Нижегородской области проверит дзержинское кафе, где 11 человек получили ожоги глаз во время корпоратива в ночь с 25 на 26 декабря. Известно, что всего на празднике присутствовали 15 человек. Об этом мы сообщали ранее.

11 человек из 15 обратились за помощью в больницу с признаками электроофтальмии.

– В помещении работала ультрафиолетовая лампа. По состоянию на 15:40 26 декабря в лечебные организации госпитализированы семь человек, – информировал ранее замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В прокуратуре региона добавили, что проверку будет проводить прокуратура Дзержинска. Ей предстоит определить причины произошедшего инцидента и оценить соблюдение федерального законодательства при оказании услуг.

– При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – заверили в ведомстве.

ОБНОВЛЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: число пострадавших возросло до 13 человек.