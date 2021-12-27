Более 1,7 млн нижегородцев привились от коронавируса

Уже более 1,7 миллиона жителей Нижегородской области привились от коронавируса. Соответствующая информация размещена на сайте областного Минздрава. Кроме того, отмечено, что почти 1,5 миллиона нижегородцев прошли вакцинацию обоими компонентами вакцины.

В ведомстве также информируют, что всего в Нижегородскую область поступило 2 200 004 дозы вакцины за весь срок прививочной кампании.

Напомним, стало известно, что вакцина для подростков "Спутник М" поступит в регион к апрелю 2022 года.

Ранее мы сообщали, что масочный режим в Нижегородской области отменять не планируют.

А 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, победившего коронавирус, выписали из Борской ЦРБ 23 декабря.