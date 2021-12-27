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Общество27 декабря 2021 7:35

Более 1,7 млн нижегородцев привились от коронавируса

Почти 1,5 млн из них прошли вакцинацию обоими компонентами
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Уже более 1,7 миллиона жителей Нижегородской области привились от коронавируса. Соответствующая информация размещена на сайте областного Минздрава. Кроме того, отмечено, что почти 1,5 миллиона нижегородцев прошли вакцинацию обоими компонентами вакцины.

В ведомстве также информируют, что всего в Нижегородскую область поступило 2 200 004 дозы вакцины за весь срок прививочной кампании.

Напомним, стало известно, что вакцина для подростков "Спутник М" поступит в регион к апрелю 2022 года.

Ранее мы сообщали, что масочный режим в Нижегородской области отменять не планируют.

А 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, победившего коронавирус, выписали из Борской ЦРБ 23 декабря.