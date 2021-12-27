Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Калугу запустят в 2022 году

Вылеты будут осуществляться каждую неделю по средам. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вылеты из Нижнего Новгорода в Калугу будут осуществляться с 12 января 2022 года, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова.

Новое направление предложила авиакомпания Red Wings. Вылеты будут осуществляться каждую неделю по средам. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы на 14:50, прибытие в аэропорт Калуги в 17:00. В обратном направлении вылет в 17:50, прибытие в столицу Приволжья в 19:45.

Отметим, что рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Билеты на это направление уже поступили в продажу.

Ранее сообщалось, что запущены прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу.