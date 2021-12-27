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Общество27 декабря 2021 7:09

Вакцина для подростков "Спутник М" поступит в Нижегородскую область к апрелю 2022 года

Она предназначена для подростков 12-18 лет
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Вакцина для вакцинации подростков в возрасте 12-18 лет "Спутник М" поступит в Нижегородскую область к апрелю 2022 года. Точная дата поступления ещё не определена, но это должно случиться в первом квартале будущего года, о чём сообщили в ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на Минздрав региона.

В ведомстве также отметили, что все медицинские организации, которые будут привлечены к иммунизации подростков, уже закупили всё необходимое оборудования и находятся в состоянии полной готовности к началу прививочной кампании.

Напомним, отмена масочного режима в Нижегородской области не планируется.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что уже почти 1,7 миллиона жителей региона прошли вакцинацию (данные на 23 декабря).