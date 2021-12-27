-14 градусов и небольшой снег ожидают нижегородцев 27 декабря

-14 градусов и небольшой снег ожидаются в Нижнем Новгороде сегодня, 27 декабря. Днём, если верить прогнозам "Яндекс.Погоды", может выйти солнце, но в основном день будет облачным.

В середине дня температура поднимется до -13 градусов, но утром, вечером и даже ночью продержится на уровне -14 градусов. Небольшой снегопад продлится в течение всех суток, а скорость ветра сегодня будет значительно ниже, чем за последние пару дней, и не превысит шести метров в секунду.

Влажность составит 78-83%, а атмосферное давление будет варьировать от 744 до 753 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, согласно данным сервиса погоды, длина светового дня достигнет 6 часов и 55 минут. Поскольку день стал прибывать, солнце сядет в 15:32. А в последующие дни – постепенно позднее и позднее.