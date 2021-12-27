Открытие катка в парке «Швейцария» перенесли из-за снегопада. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Открытие ледового катка в парке «Швейцария» перенесли из-за снегопада. Об этом сообщает руководство парка на своей странице Вконтакте.

Открытие ледовой площадки было запланировано на 25 декабря, однако в минувшую субботу она так и не заработала. Утром 26 декабря администрация «Швейцарии» объяснила это тем, что каток к открытию не дали подготовить неблагоприятные погодные условия.

- В субботу, из-за сильной метели, которая за считанные минуты заваливала ледовое поле щедрым покровом снега, заливка финального ледового слоя оказалось непосильным делом. Несмотря на то, что все силы специально организованной технической службы катка были брошены на расчистку поля, опередить стихию не удавалось на протяжении нескольких часов. Ночью работы не остановятся ни на минуту, чтобы согласно техническим нормам не упустить драгоценное время заливки и заморозки искусственного льда, - пояснили в парке.

Неясным остается только то, почему каток заливали 25 декабря, когда в этот день он уже должен был вовсю работать. О том, когда всё же состоится открытие ледовой площадки, администрация не уточняет, говоря лишь о том, что это произойдет «согласно расписанию».

В парке «Швейцария» будут работать два катка: основной, он будет большой, и маленький, для детей. Нижегородцы смогут кататься здесь на коньках до 28 февраля независимо от погоды: лед на обоих площадках будет искусственный.