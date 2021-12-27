СК начал проверку в кафе Дзержинска, где на корпоративе от УФ-лампы пострадали 11 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после инцидента в кафе Дзержинска, где на корпоративе пострадали одиннадцать человек. Все они получили ожоги глаз из-за работавшей там ультрафиолетовой лампы, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

- Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям сотрудников кафе будет дана юридическая оценка по ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, - уточнили в ведомстве.

ЧП случилось в минувшие выходные. Люди, проведя в одном из заведений Дзержинска новогодний корпоратив, почувствовали боль и резь в глазах и обратились в больницу. Всего с признаками ожога глаз за медицинской помощью обратились 11 человек, семерым из них потребовалась госпитализация.